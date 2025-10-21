Выбор места встречи Трампа и Путина разозлил Киев и другие европейские столицы – FT
Выбор места проведения встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным разозлил Киев и другие европейские столицы. Об этом сообщила газета Financial Times.
Заявление Трампа о том, что его следующий саммит с Путиным состоится при участии пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обеспокоила европейские столицы после того, как президент США явно поддержал Москву относительно того, как прекратить войну России против Украины.
Выбор места проведения разозлил Киев и другие европейские столицы, поскольку Орбан давно является союзником России и антагонистом Европейского Союза, несмотря на членство страны в ЕС и НАТО.
"Никому это не нравится. Мы все улыбаемся сквозь зубы, говоря, что это нормально", — сказал неназванный европейский дипломат в комментарии FT.
Государственный министр Германии по европейским делам Гюнтер Кришбаум заявил, что "абсолютно необходимо, чтобы мы сейчас поговорили о том, как можно остановить эту войну", но подчеркнул, что "Украина должна сесть за стол переговоров", иначе это будет "провальное соглашение".
- Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- 17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
- 18 октября El Pais писала, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште углубляет разногласия в ЕС относительно Кремля.
