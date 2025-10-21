Вибір місця зустрічі Трампа й Путіна роздратував Київ та інші європейські столиці – FT
Вибір місця проведення зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним роздратував Київ та інші європейські столиці. Про це повідомила газета Financial Times.
Заява Трампа про те, що його наступний саміт з Путіним відбудеться за участю проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, стурбувала європейські столиці після того, як президент США явно підтримав Москву щодо того, як припинити війну Росії проти України.
Вибір місця проведення роздратував Київ та інші європейські столиці, оскільки Орбан давно є союзником Росії та антагоністом Європейському Союзу, попри членство країни в ЄС та НАТО.
"Нікому це не подобається. Ми всі посміхаємося крізь зуби, кажучи, що це нормально", – сказав неназваний європейський дипломат у коментарі FT.
Державний міністр Німеччини з європейських справ Гюнтер Крішбаум заявив, що "абсолютно необхідно, щоб ми зараз поговорили про те, як можна зупинити цю війну", але наголосив, що "Україна повинна сісти за стіл переговорів", інакше це буде "провальна угода".
- Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.
- 17 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина готова гарантувати безпеку Путіну: він зможе безперешкодно приїхати в країну і залишити її.
- 18 жовтня El Pais писала, що майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті поглиблює розбіжності в ЄС щодо Кремля.
