Пол суток прессинга Киева говорит о масштабировании в России персонала БпЛА – военный СБС

Иван Киричевский (Фото: Facebook-аккаунт военного)

Длительная российская атака на Киев 27 декабря свидетельствует о том, что Россия не только накопила "шахедов", но и увеличила количество персонала БпЛА. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал военнослужащий 413-го полка "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ, эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

Комментируя массированную атаку на столицу, он рассказал, что у россиян есть явный замысел добавить эмоций под переговоры и создать соответствующий уровень психологического давления на население Украины.

"Причем я бы сказал, что это даже не о том, чтобы склонить на какие-то абстрактные условия Кремля, потому что они всегда какие-то абстрактные. Думаю, это скорее, чтобы оставить в состоянии дезориентации, чтобы никто никаких решений принять не мог", – сказал Киричевский.

Военный считает, что здесь нужно обратить внимание на другое. По его словам, россияне накопили не только "шахедов" на "почти пол суток прессинга Киева, но и смогли накопить достаточно персонала, который смог обеспечить аж насколько интенсивное применение этих средств в одну точку".

"Из Алабуги "шахед" на все те 15 точек, с которых происходят запуски, сам по себе ножками не придет. Его надо довезти. На месте уже снарядить боевой частью, залить авиационное топливо, то есть это очень трудоемкий процесс", – пояснил он.

По мнению Киричевского, то, насколько россияне организовали длительный прессинг Киева дронами, показывает, что они увеличивают численность своих подразделений беспилотных систем, которые, в частности, должны отвечать за террор гражданского населения Украины.

"Здесь я не скажу, означает ли это наращивание состава действующих подразделений, или они будут что-то новое формировать. Но очевидно, что россиянам для подобной атаки понадобились бы не только дополнительные "шахеды", но и дополнительные люди, которым обеспечивали эти удары", – констатировал эксперт.

Он добавил, что чем больше надо запустить средств поражения, тем больше надо людей для обеспечения такой атаки.

"Я не говорю, что у них есть сильный дефицит людей. Но масштабирование применения беспилотников всегда требует масштабирования набора персонала. В плане персонала БпЛА россияне делают ставку даже не на качество, а на количество, это очевидно", – сказал он.

Киричевский напомнил, что россияне заявляли свою стратегическую рамку, что планируют увеличить численность личного состава, который будет работать с беспилотными системами до 200 000. Он убежден, что ночная атака подтверждает, что они взяли на это курс.