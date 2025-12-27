Пів доби пресингу Києва свідчить про масштабування в Росії персоналу БпЛА – військовий СБС

Іван Киричевський (Фото: Facebook-акаунт військового)

Тривала російська атака на Київ 27 грудня свідчить про те, що Росія не лише накопичила "шахедів", але й збільшила кількість персоналу БпЛА. Про це в коментарі LIGA.net розповів військовослужбовець 413 полку "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ, експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

Коментуючи масовану атаку на столицю, він розповів, що у росіян є явний замисел додати емоцій під переговори й створити відповідний рівень психологічного тиску на населення України.

"Причому я б сказав, що це навіть не про те, щоб схилити на якісь абстрактні умови Кремля, бо вони завжди якісь абстрактні. Думаю, це скоріше, щоб залишити в стані дезорієнтації, щоб ніхто ніяких рішень ухвалити не міг", – сказав Киричевський.

Військовий вважає, що тут потрібно звернути увагу на інше. За його словами, росіяни накопичили не тільки "шахедів" на "майже пів доби пресингу Києва, але й змогли накопичити достатньо персоналу, який зміг забезпечити аж наскільки інтенсивне застосування цих засобів в одну точку".

"З Алабуги "шахед" на всі ті 15 точок, з яких відбуваються запуски, сам по собі ніжками не прийде. Його треба довезти. На місці вже спорядити бойовою частиною, залити авіаційне паливо, тобто це дуже працемісткий процес", – пояснив він.

На думку Киричевського, те, наскільки росіяни організували тривалий пресинг Києва дронами, показує, що вони збільшують чисельність своїх підрозділів безпілотних систем, які, зокрема, мають відповідати за терор цивільного населення України.

"Тут я не скажу, чи це означає нарощування складу чинних підрозділів, чи вони будуть щось нове формувати. Але очевидно, що росіянам для подібної атаки знадобилися б не тільки додаткові "шахеди", але й додаткові люди, яким забезпечували ці удари", – констатував експерт.

Він додав, що чим більше треба запустити засобів враження, тим більше треба людей для забезпечення такої атаки.

"Я не кажу, що у них є сильний дефіцит людей. Але масштабування застосування безпілотників завжди вимагає масштабування набору персоналу. В плані персоналу БпЛА росіяни роблять ставку навіть не на якість, а на кількість, це очевидно", – сказав він.

Киричевський нагадав, що росіяни заявляли свою стратегічну рамку, що планують збільшити чисельність особового складу, який працюватиме з безпілотними системами до 200 000. Він переконаний, що нічна атака підтверджує, що вони взяли на це курс.