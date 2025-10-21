МИД государства-агрессора не подтвердил информацию о встрече госсекретаря США и министра иностранных дел РФ 30 октября

Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 30 октября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

Собеседник заявил, что существует "ожидание" того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изложит свои планы до встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, включая возможную встречу европейцев с американским лидером, но пока что ничего не подтверждено.

Глава МИД России и госсекретарь США, как ожидается, приедут в Будапешт 30 октября, добавил немецкий чиновник.

Пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова в комментарии пропагандистам ТАСС заявила, что сразу же поделится информацией о встрече Лаврова и Рубио, как только данные появятся.

Также она на фоне информации FT о якобы встрече 30 октября призвала не участвовать в "информационном балагане".

По данным Reuters, встреча Рубио и Лаврова должна была состояться 23 октября. В Кремле говорили, что российский глава МИД и госсекретарь США начнут прорабатывать вопрос организации встречи Трампа и Путина в Будапеште.

Канал CNN сообщал, что встреча министров отложена из-за разных ожиданий относительно окончания войны.