Сикорский заявил, что Польша может задержать самолет Путина для ареста по ордеру МУС
Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина, если он будет лететь в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом через ее воздушное пространство. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство Reuters.
"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге", – заявил Сикорский.
Глава МИД Польши считает, что российская сторона это осознает.
"И поэтому, если этот саммит состоится, надеюсь, с участием жертвы агрессии, самолет будет следовать другим маршрутом", – добавил он.
Российской делегации необходимо будет пролететь через воздушное пространство по меньшей мере одной страны Европейского Союза. Все страны ЕС являются членами Международного уголовного суда, хотя Венгрия находится в процессе выхода. Ордер суда обязывает государства-члены арестовать Путина, если он ступит на их территорию.
В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконном перемещении и депортации населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.
- Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.
- 17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
- Медиа RMF24 писало, что в Польше считают маловероятны, что российский диктатор решит лететь на встречу с президентом США над их территорией.
