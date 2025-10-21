Сикорский заявил, что Польша может задержать самолет Путина для ареста по ордеру МУС

Глава МИД Польши не может гарантировать, что суд не прикажет правительству сопровождать самолет с российским диктатором на борту

Радослав Сикорский (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина, если он будет лететь в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом через ее воздушное пространство. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство Reuters.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге", – заявил Сикорский.

Глава МИД Польши считает, что российская сторона это осознает.

"И поэтому, если этот саммит состоится, надеюсь, с участием жертвы агрессии, самолет будет следовать другим маршрутом", – добавил он.

Российской делегации необходимо будет пролететь через воздушное пространство по меньшей мере одной страны Европейского Союза. Все страны ЕС являются членами Международного уголовного суда, хотя Венгрия находится в процессе выхода. Ордер суда обязывает государства-члены арестовать Путина, если он ступит на их территорию.

В 2023 году МУС выдал ордер на арест Путина по подозрению в незаконном перемещении и депортации населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.