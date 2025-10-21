Сікорський заявив, що Польща може затримати літак Путіна для арешту за ордером МКС

Глава МЗС Польщі не може гарантувати, що суд не накаже уряду супроводжувати літак з російським диктатором на борту

Радослав Сікорський (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна, якщо він летітиме до Будапешта на зустріч з президентом США Дональдом Трампом через її повітряний простір. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає агентство Reuters.

"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", – заявив Сікорський.

Глава МЗС Польщі вважає, що російська сторона це усвідомлює.

"І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участю жертви агресії, літак прямуватиме іншим маршрутом", – додав він.

Російській делегації необхідно буде пролетіти через повітряний простір щонайменше однієї країни Європейського Союзу. Усі країни ЄС є членами Міжнародного кримінального суду, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу. Ордер суду зобов'язує держави-члени заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконному переміщенні й депортації населення, також і дітей, з окупованих територій України.