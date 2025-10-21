Сікорський заявив, що Польща може затримати літак Путіна для арешту за ордером МКС
Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна, якщо він летітиме до Будапешта на зустріч з президентом США Дональдом Трампом через її повітряний простір. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає агентство Reuters.
"Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводжувати такий літак, щоб передати підозрюваного суду в Гаазі", – заявив Сікорський.
Глава МЗС Польщі вважає, що російська сторона це усвідомлює.
"І тому, якщо цей саміт відбудеться, сподіваюся, за участю жертви агресії, літак прямуватиме іншим маршрутом", – додав він.
Російській делегації необхідно буде пролетіти через повітряний простір щонайменше однієї країни Європейського Союзу. Усі країни ЄС є членами Міжнародного кримінального суду, хоча Угорщина перебуває в процесі виходу. Ордер суду зобов'язує держави-члени заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.
У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконному переміщенні й депортації населення, також і дітей, з окупованих територій України.
- Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.
- 17 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина готова гарантувати безпеку Путіну: він зможе безперешкодно приїхати в країну і залишити її.
- Медіа RMF24 писало, що у Польщі вважають малоймовірним, що російський диктатор вирішить летіти на зустріч з президентом США над їхньою територією.
