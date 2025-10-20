RMF24: У Польщі сумніваються, що Путін захоче летіти до Будапешта їхньою територією

Диктатору РФ знадобиться дозвіл на політ над територією держави-члена ЄС, Варшава готує відповідь на можливий запит від Кремля

Літак з диктатором РФ (Фото: Konstantin Zavrajin/EPA)

У Польщі вважають малоймовірним, що російський диктатор Володимир Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті над їхньою територією. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на неназваного співрозмовника серед європейських дипломатів.

Варшава та інші європейські столиці вже розглядають свою відповідь на прохання Москви дозволити Путіну прилетіти до Будапешта для проведення мирних переговорів.

Російським літакам заборонено влітати в повітряний простір Європейського Союзу, а диктатор РФ має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Тому, якщо Путін хоче поїхати до Будапешта, йому знадобиться дозвіл на політ над територією держави-члена ЄС. Польща може зіткнутися зі складною дилемою щодо можливого прольоту російського диктатора.

"Якщо ми відмовимося, ми розлютимо Трампа, який чинитиме тиск, стверджуючи, що Путін їде на мирні переговори. Якщо ми погодимося, будуть звинувачення в тому, що ми умиротворюємо воєнного злочинця", – заявив дипломат, зробивши висновок, що "будь-який варіант буде неправильним".

На запитання про дилему для Варшави у разі необхідності пропускати літак Путіна дипломат закликав "не кликати вовка з лісу" і сказав, що такий маршрут для подорожі диктатора виглядає малоймовірним.

"Думаю, йому немає потреби летіти над Польщею – він може залетіти через Сербію", – сказав дипломат. Він додав, що "сумнівається, що Путін захотів би летіти через Польщу".

Рішення для Варшави могла б спростити одностайна думка Євросоюзу, але, як стало відомо журналістці медіа, "зовсім не факт, що в цій справі була б єдність країн ЄС".

Увечері 16 жовтня Трамп провів телефонну бесіду з Путіним. Вони обговорили війну Росії проти України й домовилися, що зустрінуться протягом двох тижнів у Будапешті.

Орбан швидко відреагував і заявив, що Угорщина готова виступити майданчиком для переговорів.

17 жовтня Сійярто заявив, що Угорщина готова гарантувати безпеку Путіну: він зможе безперешкодно приїхати в країну і залишити її.