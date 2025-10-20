RMF24: В Польше сомневаются, что Путин захочет лететь в Будапешт по их территории

Диктатору РФ понадобится разрешение на полет над территорией государства-члена ЕС, Варшава готовит ответ на возможный запрос от Кремля

Самолет с диктатором РФ (Фото: Konstantin Zavrajin/EPA)

В Польше считают маловероятным, что российский диктатор Владимир Путин решит лететь на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште над их территорией. Об этом сообщило медиа RMF24 со ссылкой на неназванного собеседника среди европейских дипломатов.

Варшава и другие европейские столицы уже рассматривают свой ответ на просьбу Москвы разрешить Путину прилететь в Будапешт для проведения мирных переговоров.

Российским самолетам запрещено влетать в воздушное пространство Европейского Союза, а диктатор РФ имеет ордер на арест от Международного уголовного суда. Поэтому, если Путин хочет поехать в Будапешт, ему понадобится разрешение на полет над территорией государства-члена ЕС. Польша может столкнуться со сложной дилеммой относительно возможного пролета российского диктатора.

"Если мы откажемся, мы разозлим Трампа, который будет оказывать давление, утверждая, что Путин едет на мирные переговоры. Если мы согласимся, будут обвинения в том, что мы умиротворяем военного преступника", — заявил дипломат, сделав вывод, что "любой вариант будет неправильным".

На вопрос о дилемме для Варшавы в случае необходимости пропускать самолет Путина дипломат призвал "не звать волка из леса" и сказал, что такой маршрут для путешествия диктатора выглядит маловероятным.

"Думаю, ему нет нужды лететь над Польшей – он может залететь через Сербию", — сказал дипломат. Он добавил, что "сомневается, что Путин захотел бы лететь через Польшу".

Решение для Варшавы могло бы упростить единодушное мнение Евросоюза, но, как стало известно журналистке медиа, "совсем не факт, что в этом деле было бы единство стран ЕС".

Вечером 16 октября Трамп провел телефонную беседу с Путиным. Они обсудили войну России против Украины и договорились, что встретятся в течение двух недель в Будапеште.

Орбан быстро отреагировал и заявил, что Венгрия готова выступить площадкой для переговоров.

17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.