FT: Зустріч Рубіо та Лаврова в Будапешті очікується 30 жовтня
Марко Рубіо та Сергій Лавров (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо може зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 30 жовтня. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваного німецького посадовця.

Співрозмовник заявив, що існує "очікування" того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викладе свої плани до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, включаючи можливу зустріч європейців з американським лідером, але поки що нічого не підтверджено.

Глава МЗС Росії та держсекретар США, як очікується, приїдуть до Будапешту 30 жовтня, додав німецький посадовець.

Речниця МЗС держави-агресорки Марія Захарова у коментарі пропагандистам ТАСС заявила, що відразу ж поділиться інформацією про зустріч Лаврова та Рубіо, як тільки дані з'являться.

Також вона на тлі інформації FT про нібито зустріч 30 жовтня закликала не брати участь в "інформаційному балагані".

  • За даними Reuters, зустріч Рубіо і Лаврова мала відбутися 23 жовтня. У Кремлі казали, що російський глава МЗС і держсекретар США почнуть пропрацьовувати питання організації зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті.
  • Канал CNN повідомляв, що зустріч міністрів відкладено через різні очікування щодо закінчення війни.
Читайте також
Сікорський заявив, що Польща може затримати літак Путіна для арешту за ордером МКС
Сергій ЛавровБудапештмарко рубіо