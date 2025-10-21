МЗС держави-агресорки не підтвердило інформацію про зустріч держсекретаря США та міністра закордонних справ РФ 30 жовтня

Марко Рубіо та Сергій Лавров (Фото: Fazry Ismail/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо може зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 30 жовтня. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на неназваного німецького посадовця.

Співрозмовник заявив, що існує "очікування" того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викладе свої плани до зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, включаючи можливу зустріч європейців з американським лідером, але поки що нічого не підтверджено.

Глава МЗС Росії та держсекретар США, як очікується, приїдуть до Будапешту 30 жовтня, додав німецький посадовець.

Речниця МЗС держави-агресорки Марія Захарова у коментарі пропагандистам ТАСС заявила, що відразу ж поділиться інформацією про зустріч Лаврова та Рубіо, як тільки дані з'являться.

Також вона на тлі інформації FT про нібито зустріч 30 жовтня закликала не брати участь в "інформаційному балагані".

За даними Reuters, зустріч Рубіо і Лаврова мала відбутися 23 жовтня. У Кремлі казали, що російський глава МЗС і держсекретар США почнуть пропрацьовувати питання організації зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті.

Канал CNN повідомляв, що зустріч міністрів відкладено через різні очікування щодо закінчення війни.