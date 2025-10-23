РФ с санкциями и без Будапешта, а Украина еще без Tomahawk – Зеленский о встрече с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 17 октября (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что результатом его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом стали новые экономические ограничения для РФ и отмена встречи с диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште, в то же время Украина пока не получила дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом глава государства сообщил во время брифинга на полях саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе.

"Результат этой встречи – у нас есть санкции по российской энергетике, у нас нет встречи в Венгрии без Украины. И мы еще не имеем "Томагавков", – заявил президент о переговорах в Белом доме 17 октября.

Читайте также Первые санкции Трампа против РФ: на этот раз Путину выкрутиться будет сложнее

По мнению Зеленского, такой результат встречи является "неплохим".

"Мы увидим. Я не знаю, откровенно говоря. Каждый день приносит что-то. Я не знаю, может, завтра будут "Томагавки" у нас", – подытожил руководитель государства.