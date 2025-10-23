Зеленский: Украина никогда не била дальнобойным оружием США по России

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина никогда не использовала американское оружие для дальнобойных ударов по территории страны-агрессора России. Об этом глава государства сообщил во время брифинга на полях саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Журналистка спросила президента относительно публикации издания The Wall Street Journal, которое утверждало, что США сняли ограничения на использование Украиной некоторых западных дальнобойных ракет по России.

"Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали дальнобойно по очень важным целям на территории России, американское оружие. Это важно. Мы использовали разное оружие, у которого есть неплохие дальнобойные возможности, но это было сугубо, я бы так сказал, на территории боевых действий, или подготовки к соответствующим выходам на боевые задачи со стороны РФ", - ответил Зеленский.

Также он отметил, что не корректно заявлять об ударах по оккупированным территориям как об атаках по России.

"Крым и Восток - это Украина, и мы не можем говорить об использовании того или иного оружия не только украинского производства по территории Крыма, словно это по территории России. Нет, это по территории временно оккупированной", - пояснил глава государства.

Также президент рассказал, что Украина использует дальнобойное оружие именно собственного производства: "От 150 километров до 3000 км - это наши новейшие возможности. И вопрос в том, как иметь дополнительное финансирование для того, чтобы производить массово те дальнобойные возможности, которые у нас есть".

В этом контексте он упомянул о замороженных активы России, отметив, что для Украины очень важно, чтобы эти средства частично использовались на украинское производство, а также на мощности европейцев и других партнеров.