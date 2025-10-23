WSJ писала, что США сняли ограничения на удары Storm Shadow по России. Трамп опроверг

Дональд Трамп (Фото: Allison Robbert/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал фейком информацию о том, что Вашингтон якобы снял ограничения на удары британскими ракетами Storm Shadow по территории России. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Публикация The Wall Street Journal о якобы разрешении США на использование Украиной ракет для ударов вглубь России – фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни происходили и как бы Украина их не использовала", — написал американский президент.

22 октября газета WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщила, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности, предоставленных западными союзниками, что позволило Киеву усилить атаки по целям на территории России и усилить давление на Кремль.

Медиа напомнило, что во вторник Украина применила британские Storm Shadow для удара по российскому заводу в Брянской области, который производил взрывчатые вещества и ракетное топливо.

В материале говорится, что этот шаг совпадает с попытками Трампа оказать давление на Москву, чтобы она начала переговоры о прекращении войны.