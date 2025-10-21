ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Брянский химзавод. В двух районах РФ пропал свет

Генштаб отчитался об успешной атаке на российский химзавод, а вечером под Брянском и в Смоленске пропал свет

Пожар в Трубчевске (Фото: ресурсы оккупантов)

В России вечером в Брянской области и в Смоленске пожаловались на атаку дронов – возникли пожары, жители сообщают о перебоях со светом. А в Генштабе сообщили, что поражен химический завод.

Воздушные Силы вместе с Сухопутными войсками, Военно-Морскими и другими составляющими Сил обороны поразили 21 октября Брянский химический завод.

"Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был произведен, в том числе, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются", – заявили военные.

Брянский химзавод является составляющей военно-промышленного комплекса России. На нем производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которыми оккупанты атакуют Украину.

Вечером в тот же день в городе Трубчевск Брянской области пропало электричество. Перед этим город якобы атаковали дроны. По данным Telegram-канала ASTRA, загорелась электроподстанция.

Губернатор Брянской области и городские власти Трубчевска никак не прокомментировали ситуацию в регионе.

В Смоленске также пропало электричество в части города вечером 21 октября. Местная власть молчит, но в сети распространяют видео якобы задымления в районе теплоэлектростанции.