ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Брянский химзавод. В двух районах РФ пропал свет
В России вечером в Брянской области и в Смоленске пожаловались на атаку дронов – возникли пожары, жители сообщают о перебоях со светом. А в Генштабе сообщили, что поражен химический завод.
Воздушные Силы вместе с Сухопутными войсками, Военно-Морскими и другими составляющими Сил обороны поразили 21 октября Брянский химический завод.
"Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был произведен, в том числе, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, преодолевшими российскую систему противовоздушной обороны. Результаты поражения уточняются", – заявили военные.
Брянский химзавод является составляющей военно-промышленного комплекса России. На нем производит порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которыми оккупанты атакуют Украину.
Вечером в тот же день в городе Трубчевск Брянской области пропало электричество. Перед этим город якобы атаковали дроны. По данным Telegram-канала ASTRA, загорелась электроподстанция.
Губернатор Брянской области и городские власти Трубчевска никак не прокомментировали ситуацию в регионе.
В Смоленске также пропало электричество в части города вечером 21 октября. Местная власть молчит, но в сети распространяют видео якобы задымления в районе теплоэлектростанции.
- 17 октября в Крыму возникли перебои со светом, сообщалось о повреждении электроподстанции и пожаре на нефтебазе.
- 18 октября дроны ударили по подстанции "Вешкайма" в РФ, в Украине заявили о потере объекта.
- 19 октября Генштаб сообщил, что поражены несколько вражеских объектов: Новокуйбышевский НПЗ, завод в Оренбурге и база ГСМ в Бердянске.
