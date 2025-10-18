Дроны ударили по подстанции "Вешкайма" в РФ, в Украине заявили о потере объекта – видео

Глава Центра при СНБО связал удар по объекту в Ульяновской области РФ с атаками оккупантов по энергоинфраструктуре Украины

Фото: ресурс оккупантов

В ночь на 18 октября россияне сообщили о дроновую атаку на подстанцию в поселке Вешкайма Ульяновской области. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что в результате ударов россияне потеряли этот объект.

"Россия потеряла подстанцию "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновской области – один из ключевых элементов своей энергосистемы. Этот объект обеспечивал соединение между Ульяновской, Мордовской, Чувашской и Самарской областями и выполнял функцию транзитного узла для поставки электроэнергии от Сызранской и Жигулевской гидроэлектростанции в центральные регионы России", – написал чиновник.

Коваленко отметил, что "так бывает, когда бьешь по энергетике Украины".

Удар по объекту в Вешкайме подтверждает и российский Центр управления регионом Ульяновской области – по его данным, в результате попадания четырех дронов произошло два взрыва.

Ведомство утверждает, что пожар якобы был локализован, а работа подстанции якобы восстановлена и подача электроэнергии "осуществляется в штатном режиме".

Тем временем в соцсетях распространяются видео, как утверждается, с моментом атаки. На записи есть нецензурная брань, 18+.

Расстояние от подстанции до российско-украинской границы составляет более 700 километров по прямой: