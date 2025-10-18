Дрони вдарили по підстанції "Вешкайма" у РФ, в Україні заявили про втрату об'єкта росіянами – відео

Глава Центру при РНБО пов'язав удар по об'єкту в Ульянівській області РФ з атаками окупантів по енергоінфраструктурі України

Фото: ресурс окупантів

У ніч на 18 жовтня росіяни повідомили про дронову атаку на підстанцію у селищі Вешкайма Ульяновської області. Глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що унаслідок ударів росіяни втратили цей об'єкт.

"Росія втратила підстанцію "Вешкайма" (500 кВ) в Ульяновській області – один з ключових елементів своєї енергосистеми. Цей об’єкт забезпечував з’єднання між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською областями й виконував функцію транзитного вузла для постачання електроенергії від Сизранської та Жигулівської гідроелектростанції до центральних регіонів Росії", – написав чиновник.

Коваленко зазначив, що "так буває, коли бʼєш по енергетиці України".

Удар по об'єкту у Вешкаймі підтверджує і російський Центр управління регіоном Ульянівської області – за його даними, унаслідок влучання чотирьох дронів відбулося два вибухи.

Відомство стверджує, що пожежу нібито було локалізовано, а роботу підстанції буцімто відновлено й подача електроенергії "здійснюється в штатному режимі".

Тим часом у соцмережах ширяться відео, як стверджується, з моментом атаки. На записі є нецензурна лайка, 18+.

Відстань від підстанції до російсько-українського кордону становить більш ніж 700 кілометрів по прямій: