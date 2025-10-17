В ночь на пятницу, 17 октября, Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поразили ряд объектов россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило командование ССО.

Беспилотники украинских спецназовцев поразили нефтебазу в населенном пункте Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Также дроны ССО атаковали Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Гвардейский" в населенном пункте Карьерное Сакского района.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражения обоих объектов. Там уточнили, что на нефтебазе в Гвардейском зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

Также Силами обороны был поражен склад горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационная станция "Небо-У" в Евпатории.

О дроновой атаке на Крым в ночь на 17 октября жаловались гауляйтеры. В частности, они заявляли о перебоях со светом и пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Украина регулярно наносит удары по нефтяной инфраструктуре оккупантов. В частности, в ночь на 13 октября был поражен нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии.

Этот удар признали и оккупанты в Крыму. По объекту били беспилотники СБУ и ССО.