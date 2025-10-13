В Крыму СБУ и ССО поразили нефтетерминал и электроподстанции: видео и детали от источника
В ночь на 13 октября беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли успешные удары по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил собеседникLIGA.net в СБУ.
Этой ночью во временно оккупированном Крыму Беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ и ССО ВСУ поразили:
→ Феодосийский морской нефтяной терминал – беспилотники попали как минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар.
→ Подстанцию 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ – Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.
→ Подстанцию 330 кВ "Симферополь" – там прогремела серия взрывов.
- Атаку на нефтезавод в Феодосии признали и сами оккупанты. Всего Минобороны РФ в ночь на 13 октября насчитало 103 якобы сбитых или перехваченных БпЛА: 40 из них – над Крымом.
