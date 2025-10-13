В Крыму СБУ и ССО поразили нефтетерминал и электроподстанции: видео и детали от источника

Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил успешное поражение ряда объектов на территории полуострова ночью 13 октября

Фото от источника LIGA.net

В ночь на 13 октября беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций нанесли успешные удары по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщил собеседникLIGA.net в СБУ.

Этой ночью во временно оккупированном Крыму Беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ и ССО ВСУ поразили:

→ Феодосийский морской нефтяной терминал – беспилотники попали как минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар.

→ Подстанцию 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ – Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.

→ Подстанцию 330 кВ "Симферополь" – там прогремела серия взрывов.