В Феодосии атакована нефтебаза: фото и видео масштабного пожара

Временно оккупированный Крым оказался под атакой дронов. Снова атакована нефтебаза в Феодосии

Фото: Telegram-канал Supernova+

В Феодосии во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали нефтебазу. Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в результате атаки возникло возгорание, обошлось без пострадавших. Оккупационные силы противовоздушной обороны якобы сбили более 20 дронов.

Минобороны РФ всего в ночь на 13 октября насчитало 103 якобы сбитых или перехваченных БпЛА: 40 из них – над Крымом.

Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер утверждает, что удар был нанесен по нефтебазе, которая уже атаковали неделю назад – в ночь на 6 октября.