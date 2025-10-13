У Феодосії атаковано нафтобазу: фото і відео масштабної пожежі
У Феодосії в тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували нафтобазу. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
За його словами, внаслідок атаки виникло займання, минулося без постраждалих. Окупаційні сили протиповітряної оборони нібито збили понад 20 дронів.
Міноборони РФ загалом у ніч проти 13 жовтня нарахувало 103 нібито збитих або перехоплених БпЛА: 40 із них – над Кримом.
Проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер стверджує, що удару було завдано по нафтобазі, яку вже було атаковано тиждень тому – у ніч проти 6 жовтня.
- За даними FT, США вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по енергетичних об'єктах Росії.
- Зеленський каже, що на тлі українських ударів росіяни вже використовують резерви дизелю, які берегли на чорний день.
