У Феодосії атаковано нафтобазу: фото і відео масштабної пожежі

Тимчасово окупований Крим опинився під атакою дронів. Знову палає нафтобаза у Феодосії

Фото: Telegram-канал Supernova+

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували нафтобазу. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, внаслідок атаки виникло займання, минулося без постраждалих. Окупаційні сили протиповітряної оборони нібито збили понад 20 дронів.

Міноборони РФ загалом у ніч проти 13 жовтня нарахувало 103 нібито збитих або перехоплених БпЛА: 40 із них – над Кримом.

Проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер стверджує, що удару було завдано по нафтобазі, яку вже було атаковано тиждень тому – у ніч проти 6 жовтня.