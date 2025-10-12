FT: США кілька місяців допомагають Україні атакувати критичні об'єкти в Росії

Розвідка США ділиться більш детальними даними з Україною, що допомогло вразити низку НПЗ та інших об'єктів ворога

Наслідки однієї з атак по НПЗ Росії (скриншот відео із соцмереж)

США вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по енергетичних об'єктах Росії. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на інформацію від численних неназваних офіційних осіб України та США.

За їхніми словами, це скоординовані дії, спрямовані на те, щоб примусити диктатора Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Дані американської розвідки допомогли завдати кількох ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, зокрема по нафтопереробних заводах далеко від лінії фронту.

Співрозмовники розповіли, що підтримка посилилася з середини літа. Американська розвідка допомагає Києву визначати маршрут, висоту, час і низку інших рішень, що дає змогу дронам ухилятися від російської протиповітряної оборони. За словами трьох обізнаних осіб, Вашингтон брав безпосередню участь у всіх етапах планування.

"Україна обирала цілі для дальніх ударів, а Вашингтон потім надавав розвіддані про вразливість цих об'єктів", – розповів один анонімний чиновник.

Цей вчинок – "остання ознака" того, що президент США Дональд Трамп посилив свою підтримку України на тлі зростання невдоволення Росією, стверджує FT. Зміни відбулися після його телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським у липні, кажуть чиновники, обізнані з бесідою.

За словами двох співрозмовників, глава Білого дому дав зрозуміти, що підтримує стратегію з примусу Кремля піти на переговори. Він також виступає за те, щоб змусити росіян "відчути біль".

Незабаром після цього телефонного дзвінка четверо людей, обізнаних з українською операцією, повідомили, що з Вашингтона до Києва почали надходити розвіддані з вищим ступенем деталізації. Завдяки цьому Сили оборони змогли скласти поліпшену карту з російським ППО.

Водночас інші обізнані особи повідомили, що США від себе позначили пріоритетні цілі для українців. Один з них назвав українські дрони інструментом, який допоможе Вашингтону підірвати російську економіку.