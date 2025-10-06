Reuters: Російський НПЗ "Кірішнафтооргсінтез" зупинив роботу найбільшої установки після атаки
Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії призупинив роботу після атаки 4 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників із галузі.
За їхніми словами, зупинено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-6, найпродуктивнішу на заводі. Її потужність становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 000 барелів на день, що становить близько 40% від загальної потужності переробки заводу.
Очікується, що відновлення займе близько місяця. За словами співрозмовників, у цей період завод працюватиме на 70% своєї потужності, задіявши інші агрегати.
Водночас "Сургутнафтогаз", якому належить НПЗ "Кірішнафтооргсінтез", поновлює роботу іншої основної енергоустановки, яка була пошкоджена безпілотниками в середині вересня.
За даними галузевих співрозмовників, у 2024 році підприємство переробило 17,5 млн тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії.
- У ніч на 4 жовтня дрони атакували Ленінградську область, місцеві заявили про вибухи на одному з найбільших НПЗ.
- Пізніше того ж дня Генштаб підтвердив, що Сили оборони вразили один із найбільших НПЗ Росії, ракетний корабель і командний пункт.
- Це вже третя атака на НПЗ від початку 2025 року. Сили спецоперацій повідомили, що атакувати один із найбільших НПЗ у Росії їм не вдасться допомогли повстанці руху "Чорна іскра".
Коментарі (0)