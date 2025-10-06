Reuters: Російський НПЗ "Кірішнафтооргсінтез" зупинив роботу найбільшої установки після атаки

Дрони вразили найбільш продуктивну установку ЕЛОУ-6, потрібен приблизно місяць на відновлення

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" (Фото: ресурси окупантів)

Киришський нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії призупинив роботу після атаки 4 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників із галузі.

За їхніми словами, зупинено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-6, найпродуктивнішу на заводі. Її потужність становить 8 млн метричних тонн на рік, або 160 000 барелів на день, що становить близько 40% від загальної потужності переробки заводу.

Очікується, що відновлення займе близько місяця. За словами співрозмовників, у цей період завод працюватиме на 70% своєї потужності, задіявши інші агрегати.

Водночас "Сургутнафтогаз", якому належить НПЗ "Кірішнафтооргсінтез", поновлює роботу іншої основної енергоустановки, яка була пошкоджена безпілотниками в середині вересня.

За даними галузевих співрозмовників, у 2024 році підприємство переробило 17,5 млн тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу переробки нафти в Росії.