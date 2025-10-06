Reuters: "Кирешнефтеоргсинтез" в России остановил работу крупнейшей установки после атаки
Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России остановил работу после атаки 4 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных собеседников из отрасли.
По их словам, остановлена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-6, самую производительная на заводе. Ее мощность составляет 8 млн метрических тонн в год, или 160 000 баррелей в день, что составляет около 40% от общей мощности переработки завода.
Ожидается, что восстановление займет около месяца. По словам собеседников, в этот период завод будет работать на 70% своей мощности, задействовав другие агрегаты.
Вместе с тем "Сургутнефтегазом", которому принадлежит НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", возобновляет работу другой основной энергоустановки, которая была повреждена беспилотниками в середине сентября.
По данным отраслевых собеседников, в 2024 году предприятие переработало 17,5 млн тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема переработки нефти в России.
- В ночь на 4 октября дроны атаковали Ленинградскую область, местные заявили о взрывах на одном из крупнейших НПЗ.
- Позже в тот же день Генштаб подтвердил, что Силы обороны поразили один из самых больших НПЗ России, ракетный корабль и командный пункт.
- Это уже третья атака на НПЗ с начала 2025 года. Силы спецопераций сообщили, что атаковать один из крупнейших НПЗ в России им помогли повстанцы движения "Черная искра".
Комментарии (0)