Дрони атакували Ленінградську область. Росіяни заявляють про вибухи на одному з найбільших НПЗ

Ленінградській НПЗ (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 4 жовтня безпілотники атакували місто Кіриші у Ленінградській області. Росіяни заявляють, що дрони вдарили по одному із найбільших нафтопереробних заводів – "Кіришінефтеоргсинтез" (КІНЕФ), повідомляють пропагандистські медіа та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Спершу Дрозденко писав про роботу протиповітряної роботи в Ленінградській області, проте згодом заявив про "загоряння в промзоні", не вказавши причину пожежі.

Потім губернатор зазначив, що силами ППО над Кіришами нібито знищили сім дронів, а "горіння в промзоні ліквідовано".

Водночас місцеві жителі заявляють, що ціллю атаки став нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез". Проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ також пишуть про це і публікують фото пожежі з російського НПЗ.

Завод має потужність перероблення понад 10 млн тонн нафти на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо тощо. "Кіришінефтеоргсинтез" (КІНЕФ) розташоване на відстані понад 800 км від кордону з Україною і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії.НПЗ розташований у місті Кіриші Ленінградської області та належить до дочірніх підприємств компанії "Сургутнефтегаз".Завод має потужність перероблення понад 10 млн тонн нафти на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо тощо.