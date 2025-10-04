Дрони атакували Ленінградську область. Росіяни заявляють про вибухи на одному з найбільших НПЗ
У ніч проти 4 жовтня безпілотники атакували місто Кіриші у Ленінградській області. Росіяни заявляють, що дрони вдарили по одному із найбільших нафтопереробних заводів – "Кіришінефтеоргсинтез" (КІНЕФ), повідомляють пропагандистські медіа та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
Спершу Дрозденко писав про роботу протиповітряної роботи в Ленінградській області, проте згодом заявив про "загоряння в промзоні", не вказавши причину пожежі.
Потім губернатор зазначив, що силами ППО над Кіришами нібито знищили сім дронів, а "горіння в промзоні ліквідовано".
Водночас місцеві жителі заявляють, що ціллю атаки став нафтопереробний завод "Кіришінефтеоргсинтез". Проукраїнські Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ також пишуть про це і публікують фото пожежі з російського НПЗ.
НПЗ розташований у місті Кіриші Ленінградської області та належить до дочірніх підприємств компанії "Сургутнефтегаз".
Завод має потужність перероблення понад 10 млн тонн нафти на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо тощо.
- У ніч проти 14 вересня Сили оборони вже завдавали удару по нафтопереробному заводу в Кіришах Ленінградської області.
- У ніч проти 26 вересня Україна вчергове уразила Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.
- 29 вересня Сили оборони уразили "Нептуном" російський завод у Брянській області на відстані 240 км.
