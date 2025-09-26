Генштаб підтвердив ураження Афіпського нафтопереробного заводу

У ніч проти 26 вересня Сили оборони атакували один із найбільших НПЗ півдня Росії

Афіпський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив чергове ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї Росії.

Об’єкт уразили в ніч проти п’ятниці, 26 вересня. Операцію реалізували Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

В Генштабі зазначили, що цей нафтопереробний завод в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм перероблення становить понад 6 млн тонн. Підприємство залучене у забезпеченні окупаційної армії.

Підтверджено влучання та пожежу на об’єкті. Ступінь та деталі ураження уточнюються.

СБС уточнили, що по підприємству били оператори 14 полку безпілотних авіаційних комплексів. Військові додали, що Афіпський нафтозавод – один із найбільших НПЗ півдня Росії. Він розташований на відстані близько 380 км від лінії фронту.

Внаслідок атаки уражено установку первинного перероблення нафти АТ-22/4. У 2013 році її було переоснащено, з доведенням продуктивності до близько 3 млн тонн на рік. У разі виведення її з роботи зупиниться перероблення сирої нафти та різко впаде випуск пального. Влучання в одну з технологічних установок підтвердили представники місцевої влади.

Окупанти скаржилися на пожежу на Афіпському НПЗ. Росіяни традиційно заявили про падіння уламків на одну з установок.