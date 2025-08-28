Генштаб підтвердив удари Сил оборони по НПЗ, складах боєприпасів та логістиці окупантів

Під атакою українських безпілотників були Самарська область та Краснодарський край Росії

Дрон (Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем)

У ніч проти 28 серпня Сили оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів держави-агресорки, зокрема нафтопереробних заводах та складах боєприпасів. Про ураження повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї.

Це нафтопереробний завод, основними продуктами перероблення якого є бензини й дизельне пальне. Завод залучений у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм перероблення складає 6,25 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Також підрозділи СБС та Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, загалом – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність перероблення – 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу.

Про ураження обох підприємств раніше писав командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр). За його даними, ці заводи становлять 4,7% російських потужностей. Загалом за два тижні серпня окупанти втратили 21% потужностей, уточнив він.

Крім цього, засобами СБС, ССО і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які залучені у забезпеченні Збройних сил Росії. Об’єкти розташовані як безпосередньо у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.