Дрони атакували два НПЗ в Росії: окупанти за два тижні втратили понад 20% потужностей

Після атаки дронів на Куйбишевському й Афіпському НПЗ спалахнули пожежі

Куйбишевський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 28 серпня Самарська область і Краснодарський край Росії опинилися під атакою дронів. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що було уражено нафтопереробні заводи окупантів.

Зранку у четвер губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев написав, що регіон атакували безпілотники. За його словами, працюють сили протиповітряної оборони й оперативні служби.

В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків. З метою безпеки громадян запроваджено обмеження у роботі мобільного інтернету, додав Федорищев.

Про влучання губернатор не повідомляв, водночас закликав росіян не публікувати в соціальних мережах фото й відео безпілотників.

Як повідомив пропагандистський ресурс ASTRA, в Самарі під атакою опинився Куйбишевський НПЗ. Пабліки розповсюджують кадри масштабної пожежі на об’єкті.

Також під атакою опинився Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Інформацію про це підтвердив оперативний штаб регіону.

"В Афіпському Сіверського району через падіння уламків спалахнула одна з установок нафтопереробного заводу. У гасінні пожежі площею 20 квадратних метрів беруть участь 21 особа та вісім одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.

Удари по об'єктах окупантів прокоментував командувач СБС.

"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", – написав Мадяр.

Він підтвердив, що 14 полк СБС разом із Силами спеціальних операцій уразили Куйбишевський НПЗ, здатний переробляти 7 млн тонн нафти на рік (2,5% від загального обʼєму).

Водночас по Афіпському НПЗ вдарили безпілотники 14 полку СБС і Головного управління розвідки Міністерства оборони. Він переробляє 6,25 млн тонн нафти на рік (2,2% від загального обʼєму).