Дрони атакували два НПЗ в Росії: окупанти за два тижні втратили понад 20% потужностей
У ніч проти 28 серпня Самарська область і Краснодарський край Росії опинилися під атакою дронів. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що було уражено нафтопереробні заводи окупантів.
Зранку у четвер губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев написав, що регіон атакували безпілотники. За його словами, працюють сили протиповітряної оборони й оперативні служби.
В аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на приймання та випуск літаків. З метою безпеки громадян запроваджено обмеження у роботі мобільного інтернету, додав Федорищев.
Про влучання губернатор не повідомляв, водночас закликав росіян не публікувати в соціальних мережах фото й відео безпілотників.
Як повідомив пропагандистський ресурс ASTRA, в Самарі під атакою опинився Куйбишевський НПЗ. Пабліки розповсюджують кадри масштабної пожежі на об’єкті.
Також під атакою опинився Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Інформацію про це підтвердив оперативний штаб регіону.
"В Афіпському Сіверського району через падіння уламків спалахнула одна з установок нафтопереробного заводу. У гасінні пожежі площею 20 квадратних метрів беруть участь 21 особа та вісім одиниць техніки", – йдеться у повідомленні.
Удари по об'єктах окупантів прокоментував командувач СБС.
"Кощієва голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта", – написав Мадяр.
Він підтвердив, що 14 полк СБС разом із Силами спеціальних операцій уразили Куйбишевський НПЗ, здатний переробляти 7 млн тонн нафти на рік (2,5% від загального обʼєму).
Водночас по Афіпському НПЗ вдарили безпілотники 14 полку СБС і Головного управління розвідки Міністерства оборони. Він переробляє 6,25 млн тонн нафти на рік (2,2% від загального обʼєму).
- 26 серпня Reuters писало, що українські атаки безпілотників порушили роботу щонайменше 10 російських НПЗ і зупинили близько 17% потужностей.
- Зокрема, останніми тижнями під атакою були Сизранський НПЗ у Самарській області, Новошахтинський НПЗ у Ростовській області та інші.
