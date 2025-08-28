Дроны атаковали два НПЗ в России: оккупанты за две недели потеряли более 20% мощностей

После атаки дронов на Куйбышевском и Афипском НПЗ вспыхнули пожары

Куйбышевский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 28 августа Самарская область и Краснодарский край России оказались под атакой дронов. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил, что были поражены нефтеперерабатывающие заводы оккупантов.

Рано утром четверга губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев написал, что регион атаковали беспилотники. По его словам, работают силы противовоздушной обороны и оперативные службы.

В аэропорту Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В целях безопасности граждан введены ограничения в работе мобильного интернета, добавил Федорищев.

О попаданиях губернатор не сообщал, в то же время призвал россиян не публиковать в социальных сетях фото и видео беспилотников.

Как сообщил пропагандистский ресурс ASTRA, в Самаре под атакой оказался Куйбышевский НПЗ. Паблики распространяют кадры масштабного пожара на объекте.

Также под атакой оказался Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Информацию об этом подтвердил оперативный штаб региона.

"В Афипском Северского района из-за падения обломков вспыхнула одна из установок нефтеперерабатывающего завода. В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и восемь единиц техники", — говорится в сообщении.

Удары по объектам оккупантов прокомментировал командующий СБС.

"Кощеева игла этой ночью нервно анорексировалась еще на 4,7%. Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 нефтеколонка оккупанта", – написал Мадяр.

Он подтвердил, что 14-й полк СБС вместе с Силами специальных операций поразили Куйбышевский НПЗ, способный перерабатывать 7 млн тонн нефти в год (2,5% от общего объема).

В то же время по Афипскому НПЗ ударили беспилотники 14-го полка СБС и Главного управления разведки Министерства обороны. Он перерабатывает 6,25 млн тонн нефти в год (2,2% от общего объема).