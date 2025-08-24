Сили оборони уразили Сизранський нафтопереробний завод – відео

Сизранський нафтозавод, який у ніч проти 24 серпня опинився під атакою, має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік

Сизранський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 24 серпня Сили оборони вдарили по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й оприлюднив відповідне відео.

Удар по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури росіян здійснили Головне управління розвідки Міністерства оборони, Сили безпілотних систем ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони.

Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу перероблення в Росії.

Підприємство спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які постачаються окупаційним військам.

У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації. Результати завданого ураження уточнюються.

Рано вранці 15 серпня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії. Місцеві повідомляли у пабліках про удар по Сизранському НПЗ.

У ніч проти 24 серпня росіяни знову скаржилися на вибухи в районі нафтопереробного заводу.