"Сильно влучили". У російську Сизрань прилетіли ударні безпілотники – відео

Місцеві заявляють про пожежу на НПЗ унаслідок атаки БпЛА. У Самарській області оголошено план "Килим" і обмежено інтернет

Дим над Сизранню (Фото: Telegram / Supernova+)

Рано вранці 15 серпня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії, на території регіону запроваджено план "Килим" і обмежено мобільний інтернет. Місцеві повідомляють у пабліках про удар по Сизранському нафтопереробному заводу.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев традиційно для російської влади не визнав атаки на стратегічний об'єкт і заявив про нібито "знищення" 13 безпілотників.

"Загроза зберігається. На території Самарської області введено режим "КИЛИМ". Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету", – написав він.

Місцеві жителі в пабліках пишуть про те, що "сильно влучили" по НПЗ, і про нібито загиблих.