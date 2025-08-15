"Сильно влучили". У російську Сизрань прилетіли ударні безпілотники – відео
Рано вранці 15 серпня безпілотники масовано атакували Самарську область Росії, на території регіону запроваджено план "Килим" і обмежено мобільний інтернет. Місцеві повідомляють у пабліках про удар по Сизранському нафтопереробному заводу.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев традиційно для російської влади не визнав атаки на стратегічний об'єкт і заявив про нібито "знищення" 13 безпілотників.
"Загроза зберігається. На території Самарської області введено режим "КИЛИМ". Закрито повітряний простір. З метою безпеки громадян введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету", – написав він.
Місцеві жителі в пабліках пишуть про те, що "сильно влучили" по НПЗ, і про нібито загиблих.
- У ніч проти 14 серпня Україна завдала успішного удару по найбільшому виробнику паливно-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ – НПЗ "Лукойл" у Волгограді.
- Останні тижні Росія практично щодня перебуває під атакою дронів.
