"Сильно попали". В российскую Сызрань прилетели ударные беспилотники – видео

Местные заявляют о пожаре на НПЗ в результате атаки БпЛА. В Самарской области объявлен план "Ковер" и ограничен интернет

Дым над Сызранью (Фото: Telegram / Supernova+)

Рано утром 15 августа беспилотники массированно атаковали Самарскую область России, на территории региона введен план "Ковер" и ограничен мобильный интернет. Местные сообщают в пабликах об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев традиционно для российских властей не признал атаки на стратегический объект и заявил о якобы "уничтожении" 13 беспилотников.

"Угроза сохраняется. На территории Самарской области введен режим "КОВЕР". Закрыто воздушное пространство. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", – написал он.

Местные жители в пабликах пишут о том, что "сильно попали" по НПЗ, и о якобы погибших.