"Сильно попали". В российскую Сызрань прилетели ударные беспилотники – видео
Рано утром 15 августа беспилотники массированно атаковали Самарскую область России, на территории региона введен план "Ковер" и ограничен мобильный интернет. Местные сообщают в пабликах об ударе по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев традиционно для российских властей не признал атаки на стратегический объект и заявил о якобы "уничтожении" 13 беспилотников.
"Угроза сохраняется. На территории Самарской области введен режим "КОВЕР". Закрыто воздушное пространство. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", – написал он.
Местные жители в пабликах пишут о том, что "сильно попали" по НПЗ, и о якобы погибших.
- В ночь на 14 августа Украина нанесла успешный удар по крупнейшему производителю горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ – НПЗ "Лукойл" в Волгограде.
- Последние недели Россия практически ежедневно находится под атакой дронов.
