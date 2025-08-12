Дроны СБУ второй раз за неделю атаковали терминал хранения "шахедов" в Татарстане

Попавший под удар российский объект ВПК находится на расстоянии 1300 км от Украины

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины повторно атаковали терминал хранения "шахедов" в российском Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Дальнобойные дроны СБУ произвели повторное поражение логистического хаба, где хранятся готовые к использованию "шахеды", а также иностранные компоненты к ним.

Склад находится в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, в 1300 километрах от Украины.

Снятые местными жителями видео подтверждают поражение хаба, в помещениях которого зафиксированы очаги возгорания.

В СБУ отметили, что повторная атака на этот объект имеет целью уменьшить возможности врага для террора Украины "шахедами".

Предыдущая атака дальнобойных беспилотников СБУ на этот военный объект произошла 9 августа.

Новость дополняется...