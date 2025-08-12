Дроны залетели в российский Ставрополь. Взрывалось вблизи завода – видео

На обнародованных видео можно увидеть дым и пожар на территории российского завода "Монокристалл"

Завод "Монокристалл" (Фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 12 августа в Ставрополе на юге России прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Под атакой дронов мог оказаться завод "Монокристалл". Об этом сообщают губернатор области Владимир Владимиров и местные паблики.

Губернатор Ставропольского края около 03:00 написал об угрозе атаки БпЛА.

Впоследствии российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах.

По словам россиян, дроны могли атаковать предприятие химической промышленности, одного из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности АО "Монокристалл".

Проукраинские паблики распространяют видео, как утверждается, момента атаки дронов на завод "Монокристалл". На кадрах можно увидеть дым и пожар.

Справка Завод "Монокристалл" – один из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира. Он входит в концерн "Энергомера", меньшая доля – у "Роснано". В начале 2023 года на компанию были наложены санкции.

Завод производит сапфировые слитки, пластины и стекла для оптоэлектроники. Продукция компании используется для российской армии. Завод "Монокристалл" – один из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира. Он входит в концерн "Энергомера", меньшая доля – у "Роснано". В начале 2023 года на компанию были наложены санкции.Завод производит сапфировые слитки, пластины и стекла для оптоэлектроники. Продукция компании используется для российской армии.