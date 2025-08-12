Дрони залетіли в російський Ставрополь. Вибухало поблизу заводу – відео

На оприлюднених відео можна побачити дим і пожежу на території російського заводу "Монокристал"

Завод "Монокристал" (Фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 12 серпня у Ставрополі на півдні Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під атакою дронів міг опинитися завод "Монокристал". Про це повідомляють губернатор області Володимир Владимиров і місцеві пабліки.

Губернатор Ставропольського краю близько 03:00 написав про загрозу атаки БпЛА.

Згодом російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив про вибухи.

За словами росіян, дрони могли атакувати підприємство хімічної промисловості, одного з основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості АТ "Монокристал".

Проукраїнські пабліки поширюють відео, як стверджується, моменту атаки дронів на завод "Монокристал". На кадрах можна побачити дим і пожежу.

Завод виробляє сапфірові злитки, пластини та скло для оптоелектроніки. Продукція компанії використовується для російської армії. Завод "Монокристал" – один з найбільших у світі виробників штучного сапфіру. Він входить до концерну "Енергомера", менша частка – у "Роснано". На початку 2023 року на компанію було накладено санкції.