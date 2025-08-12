Дрони залетіли в російський Ставрополь. Вибухало поблизу заводу – відео
У ніч проти 12 серпня у Ставрополі на півдні Росії пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під атакою дронів міг опинитися завод "Монокристал". Про це повідомляють губернатор області Володимир Владимиров і місцеві пабліки.
Губернатор Ставропольського краю близько 03:00 написав про загрозу атаки БпЛА.
Згодом російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив про вибухи.
За словами росіян, дрони могли атакувати підприємство хімічної промисловості, одного з основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості АТ "Монокристал".
Проукраїнські пабліки поширюють відео, як стверджується, моменту атаки дронів на завод "Монокристал". На кадрах можна побачити дим і пожежу.
ДовідкаЗавод "Монокристал" – один з найбільших у світі виробників штучного сапфіру. Він входить до концерну "Енергомера", менша частка – у "Роснано". На початку 2023 року на компанію було накладено санкції.
Завод виробляє сапфірові злитки, пластини та скло для оптоелектроніки. Продукція компанії використовується для російської армії.
- 10 серпня дрони ГУР уразили нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" в російському місті Ухта (республіка Комі).
- 11 серпня дрони СБУ уразили "Арзамаський приладобудівний завод", що розташований у Нижньогородській області Росії.
