Розвідка атакувала російський НПЗ в Ухті – джерело

ГУР на відстані більш ніж 1700 км від України уразило підприємство, яке є постачальником російської армії

Ілюстративне фото: ГУР

10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в місті Ухта Республіки Комі, повідомив співбесідник LIGA.net у відомстві.

"Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами", – зауважив він.

За словами співрозмовця, дрони уразили резервуар із нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з перероблення газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.

Раніше у Telegram-каналах стали ширитись відео і фото, як стверджується, з цією ураженою цистерною. Скриншот із цього відео також надіслав і співрозмовник LIGA.net.

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Фото: соцмережі

Це перша відома атака дронів по Ухті та Республіці Комі. Раніше про загрозу БпЛА повідомляли місцеві ресурси та російська влада.

Відстань від цього НПЗ до України – понад 1700 кілометрів прямою: