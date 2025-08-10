Розвідка атакувала російський НПЗ в Ухті – джерело
10 серпня в результаті спецоперації Головного управління розвідки було уражено нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в місті Ухта Республіки Комі, повідомив співбесідник LIGA.net у відомстві.
"Уражений обʼєкт бере участь у постачанні окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами", – зауважив він.
За словами співрозмовця, дрони уразили резервуар із нафтопродуктами з подальшим розливом вмісту та пошкодили установку з перероблення газу та газового конденсату, що використовується для виготовлення пропан-бутану та бензину.
Раніше у Telegram-каналах стали ширитись відео і фото, як стверджується, з цією ураженою цистерною. Скриншот із цього відео також надіслав і співрозмовник LIGA.net.
Це перша відома атака дронів по Ухті та Республіці Комі. Раніше про загрозу БпЛА повідомляли місцеві ресурси та російська влада.
Відстань від цього НПЗ до України – понад 1700 кілометрів прямою:
- 10 серпня Генштаб підтвердив успішний удар Сил оборони по Саратовському нафтопереробному заводу.
