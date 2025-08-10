Росіяни заявили про першу атаку дронів по Республіці Комі – відео, фото

Про дронову небезпеку оголосили у місті Ухта на відстані більш ніж 1700 км від України

Ухта (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

У Республіці Комі, північному регіоні РФ, вперше сталась дронова атака, повідомили ресурси загарбників й підтвердив в.о. місцевого губернатора Ростислав Гольдштейн.

Він заявив про введення "процедур забезпечення безпеки" у Комі у зв'язку з прольотами дронів в Ухтинському районі.

Гольдштейн стверджує, що працівників підприємств у зоні польоту БпЛА були евакуйовані у якості "превентивного заходу безпеки".

У Telgram ширяться відео, як стверджується, з Ухти, на яких влада через гучномовці повідомляє про дронову загрозу.

Також тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків запроваджено в аеропорту міста.

Відстань від нього до України – понад 1700 кілометрів по прямій:

Частина російських та українських пабліків стверджує, що під удар міг потрапити місцевий нафтопереробний завод компанії Лукойл, але офіційних підтверджень цьому поки немає. Українські відомства поки не коментували ситуацію.

Кадри, як стверджується, з Ухти:

Фото: соцмережі

