Дрони атакували російський Арзамас під Нижнім Новгородом. Там – приладобудівний завод

На відео – прольоти дронів безпосередньо над Арзамаським приладобудівним заводом і загоряння на території будівлі

Арзамаський приладобудівний завод (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 11 серпня Росія знову опинилася під атакою безпілотників. Зокрема, були удари по Арзамасу Нижегородської області, де розташовано приладобудівний завод. Про це повідомили губернатор Гліб Нікітін і місцеві пабліки.

Нікітін не визнав атаки на завод, але написав про удари "по двох промислових зонах" у Нижегородській області.

"Їхня мета – наші промислові підприємства", – поскаржився губернатор.

Він стверджує, що під час відбиття атаки в Арзамаському окрузі один зі співробітників загинув на місці, ще двоє – постраждали.

Росавіація оголошувала план "Килим" в аеропорту "Стригіно" в Нижегородській області через загрозу дронів.

Місцеві пабліки писали про вибухи в Арзамасі та Дзержинську.

Проукраїнські пабліки поширюють відео, як стверджується, пошкодженого Арзамаського приладобудівного заводу.

Також мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиті дрони (три за день), що летіли на столицю РФ.