СБУ дронами поразила терминал хранения "шахедов" в Татарстане – видео
Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в республике Татарстан, где россияне хранят готовые дроны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
На складе, который расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, также хранились иностранные комплектующие к "шахедам".
На видео, которое облетело соцсети, видно, как дроны СБУ попадают непосредственно в здание логистического хаба. После взрыва произошел пожар, другие последствия пока неизвестны.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
"СБУ продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, – одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", – отметили в СБУ.
Расстояние от Украины до точки поражения – около 1300 километров.
- 2 августа Генштаб подтвердил поражение двух НПЗ, нефтебазы и завода "Электроприбор".
- 4 августа дроны СБУ поразили пять российских истребителей на аэродроме Саки в оккупированном Крыму.
