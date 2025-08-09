СБУ дронами поразила терминал хранения "шахедов" в Татарстане – видео

Расстояние до пораженного объекта составляет около 1300 км

Хаб "шахедов" в Татарстане (скриншот видео)

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в республике Татарстан, где россияне хранят готовые дроны. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

На складе, который расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, также хранились иностранные комплектующие к "шахедам".

На видео, которое облетело соцсети, видно, как дроны СБУ попадают непосредственно в здание логистического хаба. После взрыва произошел пожар, другие последствия пока неизвестны.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

"СБУ продолжает последовательную работу по демилитаризации российских военных объектов в глубоком вражеском тылу. Склады хранения "шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, – одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", – отметили в СБУ.

скриншот карты