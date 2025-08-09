СБУ дронами уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані – відео

Відстань до ураженого об'єкта становить близько 1300 км

Хаб "шахедів" у Татарстані (скриншот відео)

Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у республіці Татарстан, де росіяни зберігають готові дрони. Про це повідомила пресслужба СБУ.

На складі, який розташований у населеному пункті Кзил-Юл, також зберігалися іноземні комплектуючі до "шахедів".

На відео, яке облетіло соцмережі, видно, як дрони СБУ влучають безпосередньо в будівлю логістичного хабу. Після вибуху сталася пожежа, інші наслідки наразі невідомі.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

"СБУ продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, – одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", – зазначили в СБУ.

Відстань від України до точки ураження – близько 1300 кілометрів.

скриншот карти