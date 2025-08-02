Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ, нафтобази та заводу "Електроприлад"

Під атакою українських дронів опинилися нафтопереробні заводи в Самарській та Рязанській областях

Рязанський НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 2 серпня Сили оборони завдали успішних ударів по чотирьох підприємствах держави-агресорки. Влучання підтвердив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі РФ – Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи.

Крім цього, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області Росії та уразили підприємство АТ "Пензенське виробниче об’єднання "Електроприлад"", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється, зазначили в Генштабі.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Уражені підприємства залучені у забезпеченні збройної агресії проти України. Атака стала відповіддю на нещодавні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців.

Сили безпілотних систем ЗСУ уточнили, що в операції брали участь оператори 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Вони уразили Рязанський НПЗ та нафтобазу у Воронезькій області.

Рязанський НПЗ – це стратегічний об’єкт окупантів. Це підприємство, що розташоване за понад 470 км від державного кордону України, забезпечує 6,1% від загального обсягу перероблення в Росії (до 17 млн тонн на рік) і входить до четвірки найбільших НПЗ країни. Внаслідок удару на території заводу спалахнула масштабна пожежа, а його виробничі потужності зазнали суттєвих ушкоджень.

Також оператори завдали удару по нафтобазі у селищі Анна Воронезької області – за 240 км від державного кордону. Це підприємство здатне одночасно прийняти партію до 50 залізничних цистерн із нафтопродуктами та перевалювати до 160 000 тонн світлих нафтопродуктів на рік.

У ніч проти 2 серпня росіяни скаржилися на атаки дронів, вибухи лунали в Ростовській, Пензенській, Самарській та Рязанській областях, а також тимчасово окупованому Криму. Telegram-канали публікували відео влучань в об’єкти окупантів.