Росія та окупований Крим вночі були під масованою атакою дронів: виникли пожежі – відео

Вибухало і палало в Рязанській, Самарській, Пензенській та Ростовській областях держави-агресорки

Російський НПЗ (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 2 серпня низка російських регіонів та тимчасово окупований Крим опинилися під атакою невідомих дронів. Про це повідомили очільники регіонів РФ і пропагандистські ресурси. Відео, на яких чутно вибухи та видно пожежі, публікують місцеві пабліки.

За даними пропагандистського ресурсу Shot, у Рязані вночі пролунало п’ять-шість вибухів.

Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що засобами протиповітряної оборони й радіоелектронної боротьби над територією Рязанської області нібито було збито дрони. Жертв і пошкоджень будинків немає.

За його словами, нібито уламки потрапили на територію підприємства, наслідки усуваються.

Російський ресурс ASTRA пише про пожежу в Рязані після дронової атаки й публікує відповідні фото. Водночас проукраїнський Telegram-канал Supernova+ повідомив про загоряння на території Рязанського нафтопереробного заводу та оприлюднив відео й фото.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Гучно було й в Новокуйбишевську Самарської області. Близько 03:00 в регіоні оголосили загрозу БпЛА. Пропагандисти Mash із посиланням на місцевих повідомили, що перші вибухи пролунали близько 04:30, всього їх було не менше 15.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що дрони атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську.

За його словами, у регіоні запроваджено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету. В аеропорту "Курумоч" діють тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків.

За даними Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Новокуйбишевський НПЗ. Після влучання на підприємстві, як стверджується, виникла масштабна пожежа.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Загроза БпЛА була оголошена і в Пензенській області Росії. Аеропорт Пензи не випускає та не приймає літаки. Роботу громадського транспорту та автовокзалу призупинено, заявив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Пропагандисти Shot повідомили, що в обласному центрі пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами місцевих мешканців, один із безпілотників був збитий системою ППО над лісом. На місці падіння уламків було видно хмару диму.

Telegram-канал Supernova+ стверджує, що під атакою опинилося підприємство "Електроприбор". На відео, яке публікує ресурс, видно влучання дрона та масштабну пожежу.

Також пропагандистські ресурси повідомили про вибухи в тимчасово окупованому Криму. Їх було чутно у Феодосії та біля Керчі. Цю інформацію підтвердив проукраїнський Telegram-канал Кримський вітер. Гауляйтери окупованого Криму інформацію не коментували.

Пропагандистський ресурс ASTRA пише, що у Феодосії спостерігається задимлення після вибухів.

Також дрони атакували Ростовську область. Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив, що у селищі Вуглеродівське Красносулинського району спалахнула одна з будівель підприємства. Він стверджує, що нібито загинув співробітник.

За даними пропагандистського Shot, вибухи вночі лунали в Таганрозі, Міллерові та інших містах області. Вони заявляють, що нібито працювала протиповітряна оборона.

У ніч проти 31 липня дрони атакували радіозавод у Пензі.

Згодом стало відомо, що по підприємству держави-агресорки вдарили безпілотники Служби безпеки України.