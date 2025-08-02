Россия и оккупированный Крым ночью были под атакой дронов: возникли пожары – видео

Взрывалось и горело в Рязанской, Самарской, Пензенской, Ростовской и Липецкой областях государства-агрессора

Российский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 2 августа ряд российских регионов и временно оккупированный Крым оказались под атакой неизвестных дронов. Об этом сообщили руководители регионов РФ и пропагандистские ресурсы. Видео, на которых слышны взрывы и видны пожары, публикуют местные паблики.

По данным пропагандистского ресурса Life, в Рязани ночью прогремело пять-шесть взрывов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области якобы были сбиты дроны. Жертв и повреждений домов нет.

По его словам, якобы обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются.

Российский ресурс ASTRA пишет о пожаре в Рязани после дроновой атаки и публикует соответствующие фото. В то же время проукраинский Telegram-канал Supernova+ сообщил о возгорании на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода и обнародовал видео и фото.

Фото: АСТРА

Фото: АСТРА

Громко было и в Новокуйбышевске Самарской области. Около 03:00 в регионе объявили угрозу БпЛА. Пропагандисты Mash со ссылкой на местных сообщили, что первые взрывы прозвучали около 04:30, всего их было не менее 15.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что дроны атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске.

По его словам, в регионе введены временные ограничения работы мобильного интернета. В аэропорту "Курумоч" действуют временные ограничения на прием и отправку самолетов.

По данным Telegram-канала Supernova+, под атакой оказался Новокуйбышевский НПЗ. После попадания на предприятии, как утверждается, возник масштабный пожар.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

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