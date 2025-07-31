На радиозаводе в Пензе прогремело не менее 11 взрывов – источник

Радиозавод в Пензе (Фото: российские социальные сети)

На радиозаводе в Пензе, который ночью на 31 июля подвергся атаке беспилотников, зафиксировано не менее 11 взрывов, после чего вспыхнул масштабный пожар. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

Акционерное общество "Радиозавод", входящее в состав корпорации "Ростех" и работающее на российский военно-промышленный комплекс, было атаковано дальнобойными дронами СБУ.

"Зафиксировано не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар", – сообщил собеседник.

Предварительно, на предприятии поврежден новый производственный комплекс и складские помещения с комплектующими.

"СБУ систематически снижает способность России производить продукцию для своей армии. Летний сезон работы по высокотехнологичным предприятиям российского ВПК в самом разгаре", – заявил представитель СБУ.

Губернатор Пензенской области России Олег Мельниченко заявил, что "разрушений на заводе не произошло".

Пензенский радиозавод производит автоматизированные системы управления боевыми действиями для различных видов вооруженных сил России: противовоздушной обороны, артиллерии, а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи.

Из-за сотрудничества с российским ВПК завод находится под международными санкциями.

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