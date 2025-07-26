Дроны СБУ поразили в российском Ставрополе завод "Сигнал" – источник
В ночь на 26 июля дроны Службы безопасности Украины поразили в Ставрополе завод "Сигнал" – это один из крупнейших в России производителей радиоэлектроники. Об этом ЛИГА.net сообщил собеседник в СБУ.
Один из ударов пришелся на корпус №2 (цех №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование – станки на базе числового программного управления.
Второе поражение зафиксировано в корпусе №1, где находится цех радиоэлектронных устройств №17.
"Сигнал" специализируется на производстве различных видов РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, радиоаппаратуры дистанционного управления и работает на российский ВПК. Завод находится под международными санкциями.
"Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", – сообщил собеседник в СБУ.
В ночь на 26 июля россияне жаловались на атаку дронов в Ставрополе. Губернатор Владимир Владимиров заявлял о прилетах "на территории промышленных объектов".
- В ночь на 3 июля Силы обороны поразили завод "Энергия" в Липецкой области. В результате попадания производство было остановлено.
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- В ночь на 25 июля дроны атаковали Ставропольский край. Мэр Невинномысска заявлял о 37 прилетах.
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