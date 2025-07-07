Дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае – источник

Произошло попадание БпЛА в один из технологических цехов Ильского НПЗ

Ильский НПЗ (Фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 7 июля, дальнобойные дроны Главного управления разведки Министерства обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах безопасности и обороны.

По его словам, украинские БпЛА поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод имени Шамара в Краснодарском крае.

Собеседник добавил, что в результате атаки БпЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные медиа.

Ильский НПЗ – нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное в Краснодарском крае, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного федерального округа России. Предприятие занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

Этот завод является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора, непосредственно задействован в ведении войны против Украины.

Это уже не первая атака на данный завод. 17 февраля сообщалось об атаке на Ильский НПЗ и станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ. Станция приостановила работу после удара.

18 февраля Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ. После попадания на предприятии начался пожар.