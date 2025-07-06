Россияне пожаловались на атаку дронов и беспилотных катеров на Новороссийск – видео

В ночь на 6 июля российский Новороссийск подвергся атаке беспилотников и беспилотных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска около 00:40 сообщил, что в Новороссийске отражается атака беспилотных катеров.

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Позже он сообщил о перекрытии движения и запрете прогулок на набережной от улицы Исаева до Суворовской. Утром в 06:33 угроза применения БЕК якобы отменили

Также, как сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей, в городе несколько часов звучала воздушная тревога, после чего произошли взрывы.

В свою очередь, в Министерстве обороны России заявили, что якобы за ночь на 6 июля были уничтожены 120 украинских беспилотников. Среди них:

← 30 над территорией Брянской области

← 25 над территорией Курской области

← 18 над территорией Орловской области

← 17 над территорией Белгородской области

← 13 над территорией Тульской области

Ещё четыре над территорией Калужской области, три над территорией Ленинградской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Новгородской области, один над территорией Тверской области, один над акваторией Азовского моря.