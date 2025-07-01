Украина успешно ударила по командному пункту армии оккупантов в Донецкой области
30 июня Силы обороны успешно поразили пункт управления российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Речь идет об объекте 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил РФ. Сейчас потери захватчиков уточняются.
Читайте также
"Этот высокоточный удар существенно затрудняет способность противника планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка", – отметили в Генштабе.
Военные анонсировали продолжение ударов по системе управления и связи оккупантов.
- Генштаб не уточняет, куда именно был нанесен этот удар, однако накануне руководитель Центра противодействия дезинформации сообщал, что в Донецке был атакован российский военный объект: "Там очень жирно". Одновременно распространялись видео с последствиями удара по временно оккупированному городу. Также захватчики сообщали о прилетах в Ясиноватой.
- В тот же вечер россияне объявили ракетную опасность в Ахтубинске, который находится примерно в 600 километрах от линии фронта.
- В ночь на 1 июля произошла атака дронов по оккупированному Луганску. А утром СБУ поразила электромеханический завод "Купол" в российском Ижевске – на расстоянии более 1300 километров, сообщал собеседник LIGA.net.