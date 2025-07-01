Україна успішно вдарила по командному пункту армії окупантів на Донеччині
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30 червня Сили оборони успішно уразили пункт управління російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про об'єкт 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Наразі втрати загарбників уточнюється.

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"Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька", – зауважили в Генштабі.

Військові анонсували продовження ударів по системі управління та зв'язку окупантів.

  • Генштаб не уточнюється, куди саме було завдано цього удару, проте напередодні керівник Центру протидії дезінформації повідомляв, що в Донецьку було атаковано російський військовий об'єкт: "Там дуже жирно". Водночас ширились відео з наслідками удару по тимчасово окупованому місту. Також загарбники повідомляли про прильоти в Ясинуватій.
  • Того ж вечора росіяни оголошували ракетну небезпеку в Ахтубінську – на відстані близько 600 кілометрів від лінії фронту.
  • У ніч проти 1 липня відбулась дронова атака по окупованому Луганську. А вранці СБУ уразила електромеханічний завод "Купол" у російському Іжевську – на відстані понад 1300 кілометрів, повідомляв співбесідник LIGA.net.
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