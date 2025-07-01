Україна успішно вдарила по командному пункту армії окупантів на Донеччині
30 червня Сили оборони успішно уразили пункт управління російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Йдеться про об'єкт 8-ї загальновійськової армії Збройних сил РФ. Наразі втрати загарбників уточнюється.
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"Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька", – зауважили в Генштабі.
Військові анонсували продовження ударів по системі управління та зв'язку окупантів.
- Генштаб не уточнюється, куди саме було завдано цього удару, проте напередодні керівник Центру протидії дезінформації повідомляв, що в Донецьку було атаковано російський військовий об'єкт: "Там дуже жирно". Водночас ширились відео з наслідками удару по тимчасово окупованому місту. Також загарбники повідомляли про прильоти в Ясинуватій.
- Того ж вечора росіяни оголошували ракетну небезпеку в Ахтубінську – на відстані близько 600 кілометрів від лінії фронту.
- У ніч проти 1 липня відбулась дронова атака по окупованому Луганську. А вранці СБУ уразила електромеханічний завод "Купол" у російському Іжевську – на відстані понад 1300 кілометрів, повідомляв співбесідник LIGA.net.