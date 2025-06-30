У Донецьку атакований російський штаб – фото, відео
У тимчасово окупованому Донецьку атаковано скупчення російських військ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
"Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", – написав він.
Попередньо внаслідок удару виникла пожежа у штабі 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
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