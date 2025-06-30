У Донецьку атакований російський штаб – фото, відео

Наслідки удару по Донецьку (Фото: російський пропогандистський ресурс)

У тимчасово окупованому Донецьку атаковано скупчення російських військ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", – написав він.

Попередньо внаслідок удару виникла пожежа у штабі 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Новина доповнюється…