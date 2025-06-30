В Донецке атакован российский штаб – фото, видео

Предварительно, в результате удара возник пожар в штабе 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России

Последствия удара по Донецку (Фото: российский пропагандистский ресурс)

Временно оккупированный Донецк подвергся атаке, в результате которой пострадали скопления российских войск. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Ювелирная работа по русским во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", – написал он.

Предварительно, в результате удара возник пожар в штабе 8-й общевойсковой армии вооруженных сил России.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

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